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11.08.2021 10:44
Рубрика: Легковые авто

В ГИБДД рассказали, как правильно крепить номера на машину и мотоцикл

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Некоторые транспортные средства - прежде всего, американские и японские - имеют квадратные площадки для крепления регистрационных знаков. Это касается не только автомобилей, но и мотоциклов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В ГИБДД напомнили о том, как правильно устанавливать нестандартные номера. Регламентирующий это ГОСТ Р 50577-2018 вступил в силу 4 августа прошлого года. На квадратных табличках содержится та же информация, что и на обычных регистрационных знаках, но символы расположены в два ряда.

В ведомстве подчеркнули, что квадратный знак можно установить только на задней части автомобиля или мотоцикла. На передней части транспортного средства табличка должна быть обычной прямоугольной.

Если знак установлен неправильно, то владельцу машины или мотоцикла грозит штраф от 500 до 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. Это прописано в статье 12.2 КоАП РФ.

Напомним, для изготовления квадратных номерных знаков владелец транспортного средства должен самостоятельно обращаться в организацию, имеющую свидетельство на такой вид деятельности, и делать их за свой счет.