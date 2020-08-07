В МВД уточнили новый порядок замены автомобильных номеров

Установка на транспортные средства государственных регистрационных знаков нового образца будет проводиться только по желанию самих автовладельцев или при возникновении такой необходимости. Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России.

"Установка государственных регистрационных знаков новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости", - цитирует ТАСС разъяснение МВД.

При этом отмечается, что установка госномеров нового образца будет актуальна для владельцев автомобилей производства США и Японии, поскольку у них табличка на бампере под номер имеет квадратную форму. Но их установка предусмотрена для размещения лишь сзади транспортного средства. В передней части по-прежнему должны размещаться знаки стандартных размера и формы.

Ранее сообщалось, что с 4 августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, в том числе экзотических. Он определяет типы, размеры и другие технические требования к государственным регистрационным знакам колесных и гусеничных средств передвижения.

Главное изменение, прописанное в нацстандарте, - это уменьшенные номера на мотоциклы. Вместо нынешних знаков размером 245х185 мм вводятся компактные мотоциклетные номера размера 190х145 мм. Впервые кроме того вводятся госномера для мопедов. Отличительные номера также получат ретро и спортивные автомобили.

Пояснялось, что для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла должен самостоятельно обратиться в соответствующую организацию.