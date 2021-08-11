В Калифорнии лесной пожар уничтожил 900 домов

В Калифорнии продолжает свирепствовать крупнейший в истории штата пожар "Дикси". Огненная стихия уже уничтожила не менее 900 домов и других построек, передает ABCNews.

На прошлой неделе почти полностью сгорела большая часть городка Гринвилл, ведущего свою историю со времен "золотой лихорадки". Огонь распространялся настолько быстро, что город был уничтожен всего за два часа, рассказала местная жительница.

По последним данным площадь пожара разрослась почти до 2 тысяч кв. м. Локализовать удалось лишь 25%. С огнем борются около 8,5 тысячи пожарных, эвакуированы свыше 16 тысяч. Восемь человек числятся пропавшими без вести.