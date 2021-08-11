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Вышли два новых тизера "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом

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    11.08.2021, 20:35
Текст:   Козьма Лоханкин

Студия 20th Century Fox накануне премьеры комедийного фантастического боевика "Главный герой" опубликовала два свежих тизера.

В первом презентуют одного из второстепенных персонажей - громилу Чувака, которого, как и протагониста, сыграл Райан Рейнольдс. В ролике актёр, известный по роли Дэдпула в своём духе делится впечатлениями о своём втором герое.

Второй тизер демонстрирует завязку сюжета, в которой главный герой - NPC компьютерной игры по имени Парень в исполнении того же Рейнольдса - влюбляется в загадочную незнакомку.

Фильм выходит в российских кинотеатрах завтра. Наша рецензия на него - здесь.

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