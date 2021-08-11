Выставлен на продажу очень дорогой УАЗ "Патриот"

В Санкт-Петербурге выставили на продажу доработанный УАЗ "Патриот" за 3 500 000 рублей. В данный момент этот экземпляр является самым дорогим, который можно приобрести в России.

Внедорожник 2019 года выпуска успел пробежать всего 1950 километров. Автомобиль, окрашенный в чёрный цвет, представлен в максимальной комплектации.

"Экстремальный" УАЗ "Патриот" получил композитные капот и крылья, силовые бампера, оригинальные пороги и расширители арок, изменённую решётку радиатора, "кенгурятник", дополнительную светотехнику, грязевую резину, лебёдку, шноркель, фаркоп, алюминиевый экспедиционный багажник и лестницу.

Судя по описанию на сайте Auto.ru, внедорожник оборудован иной выхлопной системой, лифтованной подвеской, блокировкой переднего и заднего дифференциалов, другим рулевым демпфером.

Кроме того, кузов имеет защитное покрытие и раздельную пятую дверь. Внутри установлены рундуки, ящики, продвинутая аудиосистема, рация и задние спинки, которые складываются в ровный пол.

Машина оснащается форсированным 2,7-литровым бензиновым мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Утверждается, что салон "Патриота" полностью разбирался и обрабатывался мастикой. Всё это время автомобиль дорабатывался. Добраться до бездорожья владелец так и не смог из-за дефицита времени.

Сегодня самый дорогой УАЗ "Патриот" с завода стоит 1 520 000 рублей. Такой внедорожник предлагается в комплектации "Люкс Премиум Автомат".

Ранее Ульяновский автозавод представил "Патриот" в версии "Охотник", подготовленный для бездорожья.

Фото: www.auto.ru