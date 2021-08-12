"Экстремальная" Lada Niva Legend: фото базовой комплектации

В начале августа в Сети публиковали фотографии обновлённой Lada Niva Bronto в максимальной комплектации Prestige. Теперь Avtograd news выложил снимки модели в варианте Luxe.

Niva Bronto построена на базе трёхдверной Niva Legend. Машина оборудована кондиционером, подогревом кресел и зеркал.

Судя по фото, Niva Bronto в комплектации Luxe отличает увеличенный клиренс, металлические бамперы, расширители арок, литые диски на 15 дюймов с шинами МТ, рейлинги на крыше.

По технической части автомобиль оснащается полным приводом с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, усиленной подвеской, 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой "ручкой".

Главным нововведением для Niva Bronto является салон с оригинальной передней панелью, а также с более комфортными сиденьями, системой ЭРА-ГЛОНАСС, улучшенным пакетом шумо- и виброизоляции.

Напомним, что Niva Bronto Prestige дополнительно комплектуется пластиковой бамперной группой, другой решёткой радиатора, массивными накладками колёсных арок, защитой порогов.

По предварительным данным, официальная презентация модели состоится уже на следующей неделе. Товарные экземпляры "экстремальной" Niva Legend отгружены почти всем дилерам российской марки.