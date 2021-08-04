"Экстремальная" Lada Niva Legend: "живые" фото и цена

В конце июля АвтоВАЗ дал старт приёму заказов на обновлённую Lada Niva Legend с приставкой Bronto. "Живые" продажи модели должны стартовать в середине августа.

Но "экстремальную" версию внедорожника уже начали отгружать в дилерскую сеть. Официальный дилер Lada в Череповце опубликовал в Instagram-аккаунте первые фотографии обновлённой Niva Bronto.

Автомобиль представлен в цвете "Терра" и топовой комплектации Prestige. Стоимость такого экземпляра составляет 953 900 рублей. К слову, сегодня стандартная трёхдверная Niva Legend стоит от 632 900 рублей.

Niva Bronto предлагается с 83-сильным бензиновым мотором объёмом 1,7 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Машина в варианте Prestige оборудована ПТФ, кондиционером, подогревом сидений и зеркал.

Модель отличает массивные пластиковые бамперы, оригинальная решётка радиатора, накладки колёсных арок, защита порогов, 15-дюймовые литые диски с грязевой резиной, рейлинги. Также внедорожник оснащается усиленной задней осью и подвеской, системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

Главное - Lada Niva Bronto получила новую переднюю панель с климатической установкой, более комфортные сиденья, систему ЭРА-ГЛОНАСС, улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.