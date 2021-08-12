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12.08.2021 02:30
Рубрика: Экономика

Еще два российских банка могут подключиться к потенциальному конкуренту СБП

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Два крупных российских банка, входящих в топ-10 по активам, рассматривают вопрос подключения к SWIFT Go. Это сервис международной системы межбанковских переводов SWIFT, но для физлиц и малого бизнеса. По оценке аналитиков, SWIFT Go может стать конкурентом для Системы быстрых платежей (СБП) Банка России.

С помощью SWIFT Go компании и потребители смогут осуществлять платежи за рубеж в течение нескольких секунд со своих банковских счетов. К SWIFT Go уже подключились семь крупных банков, которые в совокупности обрабатывают порядка 33 млн платежей в год, сообщала ранее SWIFT. Среди них - BBVA, The Bank of New York Mellon, DnB, MyBank, Sociеte Generale, UniCredit и российский "Сбер".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Сейчас вопрос подключения к SWIFT Go рассматривают "Открытие" и Московский кредитный банк (МКБ), рассказали "Российской газете" в этих кредитных организациях. "Мы внимательно следим за выходящими новинками, оценивая их через призму своих клиентов, а также ресурсов на внедрение. SWIFT Go потенциально интересен", - сообщили в пресс-службе банка "Открытие".

Заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский рассказал, что сейчас банк изучает новую технологию, чтобы понять, как она может быть полезна для клиентов, и рассматривает вопрос о дальнейших действиях.

"SWIFT Go станет конкурентом СБП для платежей по России, и карточным системам Visa и MasterCard в части международных расчетов, - считает зампред Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов. - В целом сервис расширит возможности всех банков на рынке платежей".

Новый сервис - это попытка SWIFT расширить присутствие системы в сегменте небольших денежных переводов, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Большой потенциал у нового сервиса в сегменте мгновенных переводов в дальнее зарубежье, полагает он.

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