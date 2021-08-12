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"Глупость": Бортко прокомментировал запрет фильмов на русском на Украине

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    12.08.2021, 21:34
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Известный советский и российский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Владимир Бортко прокомментировал слова уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, который заявил о необходимости убрать с украинских каналов все фильмы на русском языке.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По мнению российского кинематографиста, это просто глупость.

"Я считаю, что это глупость, потому что всё равно большинство населения Украины говорит и будет говорить по-русски. Они хотят это тщательно искоренить, хотя это не удастся исходя из простой формулы - чей язык, того и власть", - приводит NEWS.ru слова Бортко.

Он добавил, что "искоренить русский язык из русских людей довольно сложно и, как бы они этого не хотели, невозможно, что бы они ни делали".

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, фильм Бортко "Тарас Бульба" по Николаю Гоголю с украинским актёром Богданом Ступкой в главной роли был запрещён на Украине как "антиукраинский".

Недавно несколько украинских музыкальных групп отказались выступать на Дне независимости страны по разным причинам. Этому предшествовал скандал с киевской группой Green Grey на языковой почве.

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