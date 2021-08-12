"Глупость": Бортко прокомментировал запрет фильмов на русском на Украине

Известный советский и российский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Владимир Бортко прокомментировал слова уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, который заявил о необходимости убрать с украинских каналов все фильмы на русском языке.

По мнению российского кинематографиста, это просто глупость.

"Я считаю, что это глупость, потому что всё равно большинство населения Украины говорит и будет говорить по-русски. Они хотят это тщательно искоренить, хотя это не удастся исходя из простой формулы - чей язык, того и власть", - приводит NEWS.ru слова Бортко.

Он добавил, что "искоренить русский язык из русских людей довольно сложно и, как бы они этого не хотели, невозможно, что бы они ни делали".

Напомним, фильм Бортко "Тарас Бульба" по Николаю Гоголю с украинским актёром Богданом Ступкой в главной роли был запрещён на Украине как "антиукраинский".

Недавно несколько украинских музыкальных групп отказались выступать на Дне независимости страны по разным причинам. Этому предшествовал скандал с киевской группой Green Grey на языковой почве.