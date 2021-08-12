Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн

Новость с обязательной пометочкой "слухи".

Американская ведущая, автор комиксов и голливудский инсайдер Грейс Рэндольф на своем YouTube-канале сообщила со ссылкой на собственные источники, что Warner Bros. всерьез рассматривает возможность отобрать роль Харли Квин у Марго Робби.

По ее словам, боссы студии смотрят на цифры со сборов "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна, сравнивают их с показателями "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра и "Хищных птиц" и сильно расстраиваются негативной динамике.

Последствия мировой пандемии и 91% "свежести" на тех же "Помидорках" ютуберша в своей странной аналитике почему-то не учитывает.

Рэндольф при этом отмечает, что с премьерой сольного фильма "Флэш" и запуском мультивселенной DC может измениться и версия Харли Квинн, а место Марго Робби займет актриса Кейли Куоко (Пенни из "Теории Большого взрыва"), так как озвучивает знаменитую клоунессу в анимационном сериале и детально знакома с персонажем.

Слухи о том, что Робби больше не будет играть бывшую подругу Джокера появлялись и раньше, но с тех пор многое изменилось. В частности, снять полноценный сольник про Харли Квинн изъявил желание Джеймс Ганн, и в главной роли он других кандидатов не рассматривает. Позже это косвенно подтвердил и руководитель DC Films.