Новый Duster получит гибридную версию

Dacia Duster третьего поколения и серийную версию концепта Dacia Bigster оснастят новой гибридной силовой установкой E-Tech.

Технология E-Tech, которая применяется на европейских Clio и Captur, скоро будет модернизирована и получит ещё две модификации.

Как пишет издание L'Argus, первый вариант, предназначенный для Duster и Bigster, разрабатывается на основе атмосферного двигателя объёмом 1.8 литра (эволюция нынешнего 1.6). Увеличение рабочего объёма позволит перейти к циклу Аткинсона, что повысит эффективность системы без потери мощности.

Второй вариант гибридной силовой установки создается на базе 1,2-литрового турбомотора. Такая версия технологии E-Tech выйдет уже в 2022 году.

Dacia Duster следующей генерации дебютирует в 2024 году. Более крупный кроссовер Bigster увидит свет в 2025 году. Обе модели построены на модульной архитектуре Renault CMF.

Отметим, что на вышеупомянутой платформе АвтоВАЗ в ближайшие годы выпустит новое семейство автомобилей сегмента B, Lada Niva третьего поколения и кроссовер C-класса. Для преемника Niva пока подтверждены бензиновые двигатели ВАЗ-21179 и Renault H5Ht.