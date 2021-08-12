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12.08.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Duster получит гибридную версию

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Dacia Duster третьего поколения и серийную версию концепта Dacia Bigster оснастят новой гибридной силовой установкой E-Tech.

Фото: Сергей Цицилин
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Технология E-Tech, которая применяется на европейских Clio и Captur, скоро будет модернизирована и получит ещё две модификации.

Как пишет издание L'Argus, первый вариант, предназначенный для Duster и Bigster, разрабатывается на основе атмосферного двигателя объёмом 1.8 литра (эволюция нынешнего 1.6). Увеличение рабочего объёма позволит перейти к циклу Аткинсона, что повысит эффективность системы без потери мощности.

Второй вариант гибридной силовой установки создается на базе 1,2-литрового турбомотора. Такая версия технологии E-Tech выйдет уже в 2022 году.

Dacia Duster следующей генерации дебютирует в 2024 году. Более крупный кроссовер Bigster увидит свет в 2025 году. Обе модели построены на модульной архитектуре Renault CMF.

Отметим, что на вышеупомянутой платформе АвтоВАЗ в ближайшие годы выпустит новое семейство автомобилей сегмента B, Lada Niva третьего поколения и кроссовер C-класса. Для преемника Niva пока подтверждены бензиновые двигатели ВАЗ-21179 и Renault H5Ht.

#Renault