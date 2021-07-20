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20.07.2021 10:00
Рубрика: Российский автопром

Президент АвтоВАЗа анонсировал новое семейство Lada

Текст: Константин Руссов

Сегодня АвтоВАЗ отмечает 55-летний юбилей. С видеообращением по этому случаю выступил Николя Мор, возглавляющий компанию. Он поздравил всех со знаковой датой и рассказал, чего ждать от АвтоВАЗа в будущем.

Фото: www.drom.ru
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"Впереди нас ждёт четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B", - сказал Николя Мор.

С Renault пока всё понятно: в 2022 году будет запущено производство нового поколения Logan и Sandero на платформе CMF-B. Тестовые прототипы седана и хэтчбека неоднократно были замечены на испытаниях в Тольятти.

В когорту новых Lada, кроме заявленного преемника Lada Niva, очевидно, входят модернизированная Lada Vesta (выйдет в 2022 году), а также кроссовер C-класса, который будет "близнецом" Dacia Bigster.

В ближайшие пару лет ожидалась новая Lada Granta, но даже в таком случае мы имеем только четыре новинки, а президент АвтоВАЗа анонсировал пять.

Получается, что "новое семейство сегмента B" не является новой генерацией Granta? Пока делать выводы рано, но такой вариант развития событий вполне вероятен, особенно учитывая недавнее заявление Мора: он пообещал появление дорогих Lada с турбомотором и сохранение бюджетных моделей стоимостью 600-800 тысяч рублей.

#Lada