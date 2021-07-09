Новый Renault Logan для России: первые фото салона

В Тольятти, у одной из проходных АвтоВАЗа, был сфотографирован прототип нового поколения Renault Logan. Так как машина была припаркована на неохраняемой территории, у "шпиона" появилась возможность заглянуть в салон седана.

Прототипы новых Logan и Sandero, которые неоднократно были замечены на дорогах Тольятти, не имеют маскировки. Означает ли это то, что у моделей будет на самом деле другой дизайн, а то, что мы видим, - всего лишь "муллы", выполняющие роль агрегатоносителей? Или это беспечность, обусловленная тем, что дизайн новинок давно не секрет?

Пока не совсем ясно, но хочется верить, что в России будут продавать Logan, созданный по лекалам европейского седана Dacia, а не турецкого Renault Taliant.

Что касается салона, сфотографированного у проходной завода, то он, как и внешность, - от Dacia Logan .

Новое поколение Logan и Sandero базируются на платформе CMF-B, и на АвтоВАЗе уже ведётся её внедрение. Модернизация нужна не только под проекты Renault: на CMF-B создаются новые Lada.