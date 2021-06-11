Когда АвтоВАЗ обновит всю модельную линейку Lada

Президент АвтоВАЗа Николя Мор рассказал о том, когда компания обновит всю модельную линейку.

"Lada Vesta отлично продается, нас устраивает. Но мы собираемся в течение четырех-пяти лет глубоко модернизировать всю модельную линейку", - отметил топ-менеджер.

Напомним, ранее сообщалось, что До 2025 года Lada выпустит четыре принципиально новых модели, в числе которых Lada Niva, кроссовер C-класса, следующие Vesta и Granta.

Все автомобили будут построены на платформе CMF-B от Renault. Инженеры российской марки займутся созданием оригинальных кузовов с фирменным дизайном экстерьера и интерьера, адаптацией и модернизацией платформы.

Уже известно, что основными двигателями для новых поколений Lada станут российские моторы объемом 1,6 и 1,8 литра.