Глава Renault рассказал о новой Niva и кроссовере Lada C-класса

Лука де Мео поделился подробностями о планах нового бизнес-тандема Lada и Dacia, образованного в структуре группы Renault: несмотря на общую платформу, автомобили каждой марки будут разными. Топ-менеджер также сделал обнадёживающее заявление о преемнике Lada Niva Legend (ранее - 4х4).

Так, например, показанный в январе этого года концепт Dacia Bigster будет выпускаться под брендами Dacia, Lada и Renault.

По словам Луки де Мео, слова которого приводит Automotive News Europe, в результате унификации платформы (не секрет, что это модульная архитектура CMF-B), автомобили будут иметь 85% общих узлов и агрегатов, но при этом каждая компания сделает свой уникальный продукт.

Напомним, длина концепта составляет 4.6 метра, что примерно на 300 мм больше, чем у актуального Renault Duster, то есть серийный Bigster окажется самым крупным в линейке SUV румынской Dacia и отечественной Lada. Дата выхода на рынок - 2024 и 2025 годы соответственно, а вот относительно сроков появления "близнеца" от Renault пока нет.

Lada Niva, и это было озвучено официально, появится в 2024 году. Модель проектируется также на модульной платформе Альянса, но по сравнению с Bigster будет обладать большим внедорожным потенциалом. Лука де Мео заявил, что новая Niva сохранит свою концепцию автомобиля, которому по плечу трудности вне асфальтовых дорог и сравнил модель с Suzuki Jimny.