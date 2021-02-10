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10.02.2021 09:02
Рубрика: Российский автопром

Глава Renault рассказал о новой Niva и кроссовере Lada C-класса

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Лука де Мео поделился подробностями о планах нового бизнес-тандема Lada и Dacia, образованного в структуре группы Renault: несмотря на общую платформу, автомобили каждой марки будут разными. Топ-менеджер также сделал обнадёживающее заявление о преемнике Lada Niva Legend (ранее - 4х4).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada начала продажи новой Niva Travel

Так, например, показанный в январе этого года концепт Dacia Bigster будет выпускаться под брендами Dacia, Lada и Renault.

По словам Луки де Мео, слова которого приводит Automotive News Europe, в результате унификации платформы (не секрет, что это модульная архитектура CMF-B), автомобили будут иметь 85% общих узлов и агрегатов, но при этом каждая компания сделает свой уникальный продукт.

Напомним, длина концепта составляет 4.6 метра, что примерно на 300 мм больше, чем у актуального Renault Duster, то есть серийный Bigster окажется самым крупным в линейке SUV румынской Dacia и отечественной Lada. Дата выхода на рынок - 2024 и 2025 годы соответственно, а вот относительно сроков появления "близнеца" от Renault пока нет.

Lada Niva, и это было озвучено официально, появится в 2024 году. Модель проектируется также на модульной платформе Альянса, но по сравнению с Bigster будет обладать большим внедорожным потенциалом. Лука де Мео заявил, что новая Niva сохранит свою концепцию автомобиля, которому по плечу трудности вне асфальтовых дорог и сравнил модель с Suzuki Jimny.

#Renault