В мире
12.08.2021 16:07
Текст: Юрий Сизов

Первым секретарем ЦК БРСМ избран Александр Лукьянов

Фото: brsm.by Фото: brsm.by
brsm.by

Молодой ученый, офицер, прошедший школу мужества в структурах МЧС, 32-летний Александр Лукьянов избран 12 августа лидером Белорусского республиканского союза молодежи. Первым секретарем организации его утвердил пленум ЦК, который состоялся по итогам съезда БРСМ, информирует БЕЛТА.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Ранее Александр Лукьянов занимал должность начальника отдела в Научно-исследовательском институте пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций.

Молодежный форум, сообщает агентство, проходил в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов республики: представителей различных категорий молодежи - учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах. В работе съезда приняло участие и руководство администрации президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, представители депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направленности.

Новый руководитель молодежного ядра страны, сообщают новостные порталы, родился в Могилеве в семье офицера-спасателя. Именно пример отца, по словам Александра, во многом и повлиял на выбор его будущей профессии. Он успешно заканчивает учебу в институте МЧС, а по мере профессионального роста все активнее увлекается исследовательской работой.

Кстати, наука, по словам его родных, - это то направление, которому будущий офицер всегда уделял много времени. Уже со второго курса он участвовал в конференциях, разрабатывал новые формы и методы работы с курсантами, которые впоследствии были успешно внедрены в учебный процесс института. А четыре года назад он стал лауреатом конкурса академии наук Беларуси в номинации "Лучшая работа молодых ученых".

Главное, полагает новый лидер молодежного союза, "заниматься важным не только для себя, но и для страны делом, максимально отдаваться ему", и подчеркивает, что целостный образ состоявшегося офицера и патриота своей страны, его нравственное содержание начинается с семьи и места, откуда ты родом. "Поэтому родители, семья, самые близкие люди и земля, на которой ты вырос, - это нескончаемый источник энергии, которая всегда тебя будет поддерживать", - уверен он.

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