Первым секретарем ЦК БРСМ избран Александр Лукьянов

Молодой ученый, офицер, прошедший школу мужества в структурах МЧС, 32-летний Александр Лукьянов избран 12 августа лидером Белорусского республиканского союза молодежи. Первым секретарем организации его утвердил пленум ЦК, который состоялся по итогам съезда БРСМ, информирует БЕЛТА.

Ранее Александр Лукьянов занимал должность начальника отдела в Научно-исследовательском институте пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций.

Молодежный форум, сообщает агентство, проходил в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов республики: представителей различных категорий молодежи - учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах. В работе съезда приняло участие и руководство администрации президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, представители депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направленности.

Новый руководитель молодежного ядра страны, сообщают новостные порталы, родился в Могилеве в семье офицера-спасателя. Именно пример отца, по словам Александра, во многом и повлиял на выбор его будущей профессии. Он успешно заканчивает учебу в институте МЧС, а по мере профессионального роста все активнее увлекается исследовательской работой.

Кстати, наука, по словам его родных, - это то направление, которому будущий офицер всегда уделял много времени. Уже со второго курса он участвовал в конференциях, разрабатывал новые формы и методы работы с курсантами, которые впоследствии были успешно внедрены в учебный процесс института. А четыре года назад он стал лауреатом конкурса академии наук Беларуси в номинации "Лучшая работа молодых ученых".

Главное, полагает новый лидер молодежного союза, "заниматься важным не только для себя, но и для страны делом, максимально отдаваться ему", и подчеркивает, что целостный образ состоявшегося офицера и патриота своей страны, его нравственное содержание начинается с семьи и места, откуда ты родом. "Поэтому родители, семья, самые близкие люди и земля, на которой ты вырос, - это нескончаемый источник энергии, которая всегда тебя будет поддерживать", - уверен он.