На Камчатке рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке.

- В нашу больницу доставлены четверо. Все - молодые люди. Двое находятся в реанимации. Один в тяжелом состоянии, у него сочетанная травма и перелом голени. Сейчас его оперируют. У второго пациента тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, многочисленные переломы, ему тоже оказывается помощь, - сообщил главврач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков.

По его словам, третий пострадавший отделался легкими повреждениями и ушибами и, скорее всего, будет лечиться амбулаторно. На обследовании находится девушка^ врачи подозревают у нее закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, авиакатастрофа в Кроноцком заповеднике произошла около 10 утра по местному времени. Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Кроноцкое озеро. Из 16 человек, находившихся на воздушном судне, выжили восемь. Остальных пока не нашли. Спасательная операция продолжается. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.