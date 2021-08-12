СК назвал приоритетные версии крушения вертолета на Камчатке

Следователи уже успели изъять находившиеся на водной поверхности предметы и вещи, предположительно, имеющие отношение к авиакатастрофе. А на посадочной площадке Николаевка (аэропортовый комплекс "Витязь-Аэро") изъяли образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По топливу уже назначена судебная химическая экспертиза. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших людей, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Также успели допросить генерального директора ООО АК "Витязь-Аэро", который является эксплуатантом воздушного судна, и технический персонал, который проводил предполетную подготовку МИ-8.

Изучаются документы туроператора и эксплуатанта. Следователи говорят, что планируют дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки.

Изъяты и изучаются документация на вертолет и личные дела членов экипажа. Также будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 году.

Сейчас следователи совместно с подразделением МЧС России решают вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей.