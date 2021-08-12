Анна Кузнецова прокомментировала историю омской сироты и ее дочери

- История маленькой Мирославы и ее мамы Людмилы, выпускницы детского дома - не просто история чиновничьего равнодушия. И даже не сбой системы. Это привычка не замечать чужую боль и чужие проблемы.

С губернатором Омской области Александром Бурковым мы обсудили итоги проверки соблюдения прав детей, которую провели наши специалисты в регионе. Конечно, мы радуемся позитивным тенденциям - росту многодетных семей в регионе. Разве может не радовать тот факт, что количество семей, где воспитывается более одиннадцати детей, увеличилось в Омской области на треть?

Однако есть и серьезные проблемы, которые требуют срочного решения. История Мирославы одна из них. Вместе с губернатором Александром Бурковым мы побывали в учреждении, где находится девочка, поговорили с докторами, обсудили возможное ее сопровождение, если малышка вернется к маме. Ситуация очень непростая. Хочется верить, что принимаемые решения будут самыми верными. Каждый ребенок должен воспитываться в семье. Увы, по итогам проверки работа органов опеки и попечительства стала одной из самых больших тревог. Итоги удручают: выросло число детей, отобранных у родителей, увеличилось и количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью.

Какие решения приняты? В кратчайшие сроки губернатор поручил исправить все нарушения. Создается рабочая группа по реформированию органов опеки и попечительства. Подключилась областная прокуратура.