На Алтае задержали похитителя 12-летней школьницы

Мужчина, похитивший 12-летнюю школьницу, задержан в селе Онгудай Республики Алтай. Оно находится в 260 километрах от Бийского района, где он похитил и несколько дней удерживал в подвале девочку.

- В ближайшее время он будет конвоирован на территорию Алтайского края для производства следственных действий, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Правоохранительные органы вели поиски злоумышленника вторую неделю. Похитителя школьницы помогали искать местные жители и волонтеры. Полицейские подозревали, что он может скрываться на территории Алтайского края, и оказались правы.

Напомним, 31 июля в Бийском районе Алтайского края пропала 12-летняя девочка. Ее вещи, велосипед и телефон был найдены на берегу реки Бия. Поиски ребенка не давали результата. Складывалось впечатление, что девочка утонула. Однако следователи продолжали отрабатывать все версии ее исчезновения. А спустя два дня школьница пришла домой сама. Она рассказала, что все это время ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель.

К похищению ребенка он готовился долго и тщательно. Подвал на территории своего участка выкапывал несколько лет. За будущей жертвой мужчина следил на протяжении месяца. Он подкараулил девочку на берегу реки, сбросил с велосипеда, связал ей ноги и руки, накинул мешок и на прицепе отвез в свой дом. Шорты, майку и другие вещи ребенка он намеренно оставил у воды, чтобы инсценировать ее утопление.

Однако, судя по всему, спустя два дня у преступника сдали нервы. Узнав о масштабах поисков девочки, он принял решение ее отпустить. Когда правоохранители пришли за ним, подозреваемый уже скрылся.