СК показал место, где алтаец двое суток держал похищенную девочку

Следственный комитет опубликовал кадры с места, где злоумышленник двое суток удерживал похищенную им 12-летнюю девочку. Ранее в отношении жителя села в Бийском районе Алтайского края было возбуждено уголовное дело, мужчину объявили в федеральный розыск.

На видео показан придомовой участок с хозяйственными постройками, местами окруженный глухим забором. На земле лежат распиленные бревна, которые, судя по всему, должны были стать частью дополнительной ограды. Там же находится автомобильный прицеп, в котором, вероятно, преступник вез похищенную им девочку.

Ребенок пропал днем 31 июля: девочка из Бийска, взяв велосипед, выехала за ограду дома, в котором жила летом, но так и не вернулась. Через два дня она появилась на пороге дома, к тому времени было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По словам ребенка, проходивший мимо мужчина столкнул ее с велосипеда, связал руки и ноги, накинул на нее мешок и, положив на автоприцеп, увез на свой участок. Там он посадил ее в подвал и удерживал двое суток. Сейчас 40-летний подозреваемый объявлен в федеральный розыск, работу по его поимке лично возглавит руководитель Следственного управления по Алтайскому краю.