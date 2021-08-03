СК показал место, где алтаец двое суток держал похищенную девочку

Новости

Судно на подводных крыльях "Метеор" спустили на воду в Нижнем Новгороде 15:40
В Минэнерго рассказали о последствиях урагана в Тверской области 15:21
В Туле эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара 15:13
Стартует экспедиция Плавучего университета Института океанологии РАН и МФТИ в Арктику 15:13
Петербуржцев научат думать как мошенники для борьбы с киберпреступлениями 14:54
Скарлетт Йоханссон "шокирована" реакцией Disney на ее судебный иск 14:53
Вышедшая из комы певица МакSим передала всем привет 14:48
В Киргизии задержан бывший премьер-министр по делу "Кумтора" 14:47
Сенатор-медик ответила на опасения по осложнениям после прививки 14:30
В Петербурге во время ливня упали 94 дерева 14:28
Сенатор от Севастополя оценила слова Зеленского об "украденном" Крыме 14:28
Врач назвал сроки иммунитета к коронавирусу 14:18
Биржевая цена АИ-92 опять выросла и побила рекорд 22 июля 14:14
Назван актер на роль Вронского в сериале Netflix по "Анне Карениной" 14:08
В ПФР разъяснили, как получать пособия без сбора справок 14:03
Президент Сербии согласился пройти проверку на полиграфе 14:02
На юге Испании для входа в бар будут требовать COVID-паспорта 14:01
В Воронеже рассмотрят первое в России уголовное дело о договорном матче 13:54
Появилось видео последствий разрушительного смерча под Тверью 13:48
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы 13:42
РПЦ организовала выездные центры гуманитарной помощи 13:35
На трассе М-4 завершили монтаж балок развязки на Сальском кольце 13:25
Конкурс в военные вузы по ряду специальностей достиг 6 человек на место 13:20
Шойгу: При реконструкции БАМа в ближайшие 3,5 года сдадут 19 объектов 13:19
ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие" 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 15:28
Рубрика: Происшествия

СК показал место, где алтаец двое суток держал похищенную девочку

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Следственный комитет опубликовал кадры с места, где злоумышленник двое суток удерживал похищенную им 12-летнюю девочку. Ранее в отношении жителя села в Бийском районе Алтайского края было возбуждено уголовное дело, мужчину объявили в федеральный розыск.

На видео показан придомовой участок с хозяйственными постройками, местами окруженный глухим забором. На земле лежат распиленные бревна, которые, судя по всему, должны были стать частью дополнительной ограды. Там же находится автомобильный прицеп, в котором, вероятно, преступник вез похищенную им девочку.

Ребенок пропал днем 31 июля: девочка из Бийска, взяв велосипед, выехала за ограду дома, в котором жила летом, но так и не вернулась. Через два дня она появилась на пороге дома, к тому времени было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По словам ребенка, проходивший мимо мужчина столкнул ее с велосипеда, связал руки и ноги, накинул на нее мешок и, положив на автоприцеп, увез на свой участок. Там он посадил ее в подвал и удерживал двое суток. Сейчас 40-летний подозреваемый объявлен в федеральный розыск, работу по его поимке лично возглавит руководитель Следственного управления по Алтайскому краю.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край РГ-Видео

Главное сегодня

РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие"
В турецких больницах остаются четверо пострадавших в ДТП россиян
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России