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12.08.2021 13:19
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти отпустили без меры пресечения мужчину, проникшего в детсад

Текст: Светлана Цыганкова

В Ленинградской области мужчину, задержанного за проникновение на территорию детского сада в Кудрово, отпустили без избрания меры пресечения.

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Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Напомним, ЧП произошло в понедельник, 9 августа. 32-летний житель Санкт-Петербурга пролез через забор детского сада и забрался там на крышу беседки.

Когда его увидел охранник, мужчина сбежал. Но по горячим следам его задержали там же в Кудрово. Возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ни дети, ни сотрудники дошкольного учреждения при этом не пострадали. Они в тот момент находились в здании детского сада.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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