Мощный ливень затопил курортный поселок Витязево под Анапой

В четверг на курортный поселок Витязево, расположенный в 16 километрах от Анапы, обрушился мощный ливень. Из-за ухудшения погоды на территории города-курорта вводят режим повышенной готовности. Об этом сообщает администрация Анапы на своей странице в Instagram.

В Сети появились видео с затопленными улицами и дорогами Анапы. Пешеходам вода доходит почти до колена, а автомобили утопают колесами.

В связи с надвигающимся мощным грозовым фронтом все оперативные службы города переводятся в режим повышенной готовности. Обильные осадки, с грозой и усилением ветра ожидаются с 13 по 15 августа.

"Максимальное количество осадков мы ожидаем во второй половине дня 13 и 14 августа и в первой половине 15-го, - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Анапы Сергей Семерков. - В это время практически на всей территории Анапы есть риски обильного выпадения осадков, причем залпового. В эти дни купание будет запрещено".

Он уточнил, что эпицентр окажется над тремя муниципальными образованиями - Анапой, Темрюком и Славянском-на-Кубани, а также частично над Новороссийском.

Как отметил Сергей Семерков, прежде всего нужно уделить внимание лоджиям, кровлям, подъездным путям как частных домов, так и многоквартирным, а также рекомендуется ограничить езду на личном транспорте.

Кроме того, глава соседнего Крымского района Сергей Лесь предупредил местных жителей о новом наводнении. Он записал обращение и попросил людей приготовить все необходимое для возможной эвакуации. По его словам, таких ливней, которые пообещали синоптики, не было десять лет.

Как ранее сообщала "РГ", на Кубани из-за сильнейших ливней подтопило территории в Ейском и Темрюкском районах края. Кроме того, поднятие уровня воды в реке Уруп, левого приток Кубани, привело к подтоплению 35 придомовых территорий в двух населенных пунктах Отрадненского района.

Кстати

В случае аварийных ситуаций МЧС просит звонить по номерам телефонов "112" или "3-20-94".