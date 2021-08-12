На Кубани предупредили о мощных ливнях с грозой и градом

На Кубани продолжают действовать штормовые предупреждения. С 12 по 14 августа в регионе прогнозируют сильные дожди с грозой и градом, усилением ветра до 23 м/с. Об этом в четверг вечером сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Особое внимание - жителям Новороссийска, Анапы, Темрюка, Славянска-на-Кубани, Приморско-Ахтарска, Ейска, Тамани и Темрюка, - говорится в сообщении. - На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей. На малых реках Черноморского побережья, юго-западных притоках реки Кубань, а также рек Псекупс, Пшеха и Пшиш ожидаются подъемы уровней воды".

В пятницу в районе Феодосия - Анапа и по западной половине Азовского моря ожидают усиление северного ветра до 17 м/с, высоту волн до двух метров и ухудшение видимости на 500-1000 метров.

В Сочи действие штормового предупреждения продлили до 15 августа. На территории курорта ожидают сильные дожди с грозами и градом, усилением ветра до 27 м/с. На реках - подъемы уровней воды, а также возрастает риск схода селевых потоков.

Оперативные службы приведены в повышенную готовность. На Черноморское побережье направили аэромобильную группировку ГУ МЧС России по региону - дополнительные силы, технику и плавсредства.

Как ранее писала "РГ", мощный ливень затопил курортный поселок Витязево под Анапой, а также подтопил территории в Ейском и Темрюкском районах и 35 придомовых территорий в двух населенных пунктах Отрадненского района.