Синоптик предупредил о "библейском потопе" в Крыму и Тамани

Рекордное количество осадков выпадет в ближайшие сутки на юге России. Удар стихии придется на Крым и Краснодарский край, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!.. Тамань - 186 мм за 24 часа! (месячная норма 45-50 мм)… Керчь - 151 мм за 24 часа! (месячная норма 44 мм)", - написал синоптик на своей странице в Instagram.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погоду на юге России будет определять компактный мезоциклон.

"Мезоциклон - это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией. Это не обычный циклон, который распространяет свое влияние на тысячи километров, а меньший - на сотни километров. Очень сжатый и концентрированный", - сказал Вильфанд.

По его словам, негативные последствия будут продолжаться на протяжении трех суток, самое сильное влияние циклон окажет на Крым.

В середине июня жители Крыма уже сталкивались с разгулом стихии - 17 июня мощный циклон привел к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.