В Копейске открыли мемориал школьнику, спасшему детей ценой своей жизни

В южноуральском городе Копейск сегодня открыли памятник Дмитрию Новоселову: два года назад подросток вытащил тонущих десятилетних мальчиков из карьера, но сам не смог спастись.

Мемориал создавался при поддержке местных властей и управления СК РФ по Челябинской области, говорится в сообщении ведомства. Планируется, что памятник будет напоминать о поступке храброго юноши, пожертвовавшего собой.

Трагедия случилась 24 мая 2019 года. В тот день 13-летний Дима проезжал на велосипеде рядом с затопленным карьером. В это время двое детей играли на берегу, упали в воду и стали тонуть. Подросток прыгнул в воду и спас их, но выбраться самому на берег у него не хватило сил.

Указом президента России юношу посмертно наградили медалью "За спасение погибавших". Следственный комитет РФ также отметил подвиг мальчика, его отцу вручили медаль "Доблесть и отвага".