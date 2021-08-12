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12.08.2021 15:02
Рубрика: Легковые авто

В Сети показали ЛуАЗ-969 нового поколения

Текст: Валерий Карташов

Независимый промышленный дизайнер Тимур Даутов, который стал известен благодаря эскизам нового УАЗ-452 ("Буханка"), опубликовал на странице в Instagram очередной проект. На этот раз он представил своё видение ЛуАЗа-969 следующей генерации.

Фото: www.auto.ru
Выставлен на продажу очень дорогой УАЗ "Патриот"

Художник полностью реализовал характерные черты модели и создал фирменные элементы. Автор сохранил компактный угловатый кузов, высокий дорожный просвет и короткий задний свес.

При этом внедорожник получил вытянутую переднюю часть с выштамповкой, круглые фары со светодиодными элементами, крупные диски с грязевой резиной, а также камеры вместо боковых зеркал, скрытые ручки дверей, огромное стекло сзади, лючок с зарядным разъёмом.

Главная особенность дизайн-проекта - складывающиеся светодиодные фонари. Сам кузов представлен с двухместным салоном и грузовым отсеком.

Тимур Даутов нарисовал и переднюю панель в минималистическом стиле. Её отличает односпицевое рулевое колесо со встроенным дисплеем и скрытая крышка с мультимедийной системой.

Ранее переосмысление ЛуАЗа-969 показывал независимый дизайнер Роман Прядько. Проект имеет схожесть с Mercedes-Benz G-Class, Jeep Wrangler, Suzuki Jimny.

ЛуАЗ-969 производился с 1966 года по 2002 год.