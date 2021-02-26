Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.02.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Новый ЛуАЗ-969. Каким может быть легендарный автомобиль

Текст: Валерий Карташов

Независимый дизайнер Роман Прядько из Украины продемонстрировал своё видение ЛуАЗа-969 2021 года.

Фото: Пресс-служба BMW
10 иномарок, которые оказались не нужны россиянам

Автор переосмыслил стиль модели первого поколения. Снаружи в компактной машине угадывается характерная форма кузова с высоким клиренсом и короткими свесами.

ЛуАЗ получил массивный капот, круглые фары, оригинальную решётку радиатора, стилизованную под брезентовый материал крышу (обыграно в другом цвете), рельефную корму с задней дверью и запасным колесом.

В дизайн-проекте просматривается схожесть с Mercedes-Benz G-Class, Jeep Wrangler, Suzuki Jimny. Роман считает это естественным. Дело в том, что все вышеупомянутые модели заимствуют стиль из 20-го века.

Представлены также и рисунки внутреннего убранства нового ЛуАЗа-969. Интерьер концепта имеет двухспицевый руль, длинную и монолитную переднюю панель с круглыми переключателями и с козырьком над комбинацией приборов.

ЛуАЗ-969 является первым советским переднеприводным автомобилем повышенной проходимости с подключаемым задним мостом. Модель выпускалась в период с 1966 по 2002 годы.

Кстати говоря, Роман Прядько уже успел показать своё видение седана "Москвич-2140" и концепт-кар УАЗ "Буханка-2".