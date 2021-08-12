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12.08.2021 15:25
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen начал продавать авто без мультимедиа. На ее месте - заглушка

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

"Российская газета" рассказывала о комплектациях с приставкой Light, которые АвтоВАЗ начал поставлять дилерам. Напомним, их основное отличие - в отсутствии мультимедийной системы. Этот опыт переняли в Volkswagen.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В Бразилии хэтчбек Volkswagen Fox лишился информационно-развлекательного комплекса, на месте которого красуется заглушка.

Причина в удешевлении комплектаций заключается в дефиците электронных компонентов, от которого страдает вся автомобильная отрасль. В пресс-службе Volkswagen Brazil, как пишет Motor1, эту информацию подтвердили.

Установить мультимедиа можно за дополнительную плату у дилеров или самостоятельно - проводка есть, динамики установлены штатно.

Volkswagen Fox создан на платформе PQ24 (Volkswagen Polo четвёртого поколения, Skoda Roomster, Fabia второй генерации). В скором времени хэтчбек будет отправлен в отставку. Цена на модель до упрощения комплектации составляла 61 690 бразильских реалов (почти 880 тысяч рублей).

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen