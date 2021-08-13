Распоряжение губернатора Амурской области от 13 августа 2021 года № 163-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 30.07.2021 № 144-р) следующие изменения:
1) пункт 91 признать утратившим силу;
2) пункт 10 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) обеспечить реализацию постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Амурской области, принимаемых по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".
В.А.Орлов
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