Распоряжение губернатора Амурской области от 13 августа 2021 года № 163-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 30.07.2021 № 144-р) следующие изменения:

1) пункт 91 признать утратившим силу;

2) пункт 10 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обеспечить реализацию постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Амурской области, принимаемых по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

В.А.Орлов







