Биржевая цена Аи-92 вновь побила рекорд

Второй день подряд оптовая цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) устанавливает новый рекорд. По территориальному индексу в европейской части России она выросла в ходе торгов на 0,73% - до 58,456 тыс. рублей за тонну, сообщает ТАСС.

Цена бензина Аи-95 тоже увеличилась - на 0,83%, до 59,93 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,22%, до 50,9 тыс. рублей за тонну.

Аналитики топливного рынка напоминают, что в минувший четверг Минэнерго и ФАС, комментируя очередной рекорд роста стоимости бензина на бирже, заявляли, что в настоящий момент не видят причин для возникновения ажиотажного спроса на основное моторное топливо - бензин и дизельное топливо, который мог бы повлечь резкое колебание цен. Было также обещано, что при выявлении каких-либо антимонопольных нарушений Федеральная антимонопольная служба готова принять меры реагирования.

Другие биржевые виды топлива торгуются спокойно. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по территориальному индексу второй день подряд снижается после роста в течение последних семи дней. Их стоимость снизилась в ходе торгов на 1,48%, до 51,371 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута выросла за день на 0,62% и составила 21,752 тыс. рублей за тонну. Биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличился на 0,53%, до 49,4 тыс. рублей за тонну.