ФАС обвинила АО "Тандер" в попытке помешать антикартельной проверке

Федеральная антимонопольная служба обвинила АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") в препятствовании проверке.

"Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников Магнита нет на рабочих местах в здании. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ФАС.

В ведомстве напомнили, что у сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений. Кроме того, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов.

При проверке ООО "Лента" инспекторам пришлось ждать представителей компании более двух часов. Проверка в Х5 Group проходит в штатном режиме, добавили в ФАС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан о росте цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.