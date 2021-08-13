"Магнит", X5 Group и "Лента" готовы сотрудничать с ФАС

Крупнейших торговые сети - Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит") - готовы сотрудничать с Федеральной антимонопольной службой в рамках антикартельных проверок. Об этом представители всех трех компаний сообщили "РГ".

"Получили сегодня уведомление от ФАС о проведении проверки, проверка уже началась, сотрудники службы запрашивают документы, компания предоставляет", - заявил представитель X5 Group.

В пресс-службе "Магнита" подтвердили внеплановую проверку ФАС. "Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляет всю необходимую информацию", - говорится в ответе на запрос "РГ".

Представитель "Ленты" также заявил, что компания "получила уведомление о проверке и предоставляет запрашиваемую информацию".

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.