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13.08.2021 15:50
Рубрика: Экономика

"Магнит", X5 Group и "Лента" готовы сотрудничать с ФАС

Текст: Михаил Загайнов

Крупнейших торговые сети - Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит") - готовы сотрудничать с Федеральной антимонопольной службой в рамках антикартельных проверок. Об этом представители всех трех компаний сообщили "РГ".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
ФАС обвинила АО "Тандер" в попытке помешать антикартельной проверке

"Получили сегодня уведомление от ФАС о проведении проверки, проверка уже началась, сотрудники службы запрашивают документы, компания предоставляет", - заявил представитель X5 Group.

В пресс-службе "Магнита" подтвердили внеплановую проверку ФАС. "Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляет всю необходимую информацию", - говорится в ответе на запрос "РГ".

Представитель "Ленты" также заявил, что компания "получила уведомление о проверке и предоставляет запрашиваемую информацию".

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.

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