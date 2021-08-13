Минцифры полностью перешло на российское ПО в электронном правительстве

В системах электронного правительства больше нет иностранного программного обеспечения, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция".

Как сообщил Шадаев, была проведена большая работа по модернизации инфраструктуры электронного правительства.

"Перешли на современные технологии, микросервисную архитектуру, полностью избавились от импортного ПО в составе электронного правительства", - сказал министр.

Он пояснил, что главный приоритет трансформации - качество обслуживания граждан. Взаимодействие с государственными структурами должно быть простым, удобным и эффективным, и регионам даются аналогичные рекомендации.

"Государство должно все эти практики лучше задействовать и использовать", - цитирует Шадаева ТАСС.

Кстати, для российских разработчиков программного обеспечения и цифровых решений действуют различные программы. Так, фонд развития информационных технологий принимает заявки на грантовые конкурсы для ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения. Общая сумма поддержки составляет 3,8 млрд рублей.