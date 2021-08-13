Нехватка автокомпонентов ударит по самым доступным Lada

АвтоВАЗ намерен выйти из корпоративного отпуска 16 августа, который начался 26 июля, но полноценный производственный режим на предприятии пока невозможен. Причина - дефицит автокомпонентов, от которого страдает ряд моделей Lada, включая самое доступное семейство Granta.

"Нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти. Линия №5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16-20 августа), Линия №3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16-19 августа), а линия № 1 (платформа B0) будет работать в течение 2 дней (18-19 августа)", - приводит сообщение АвтоВАЗа "Интерфакс".

В то же время на заводе "Lada Ижевск", где выпускают модели Vesta и Vesta SW, от дефицита комплектующих страдают "в меньшей степени". Это производство будет работать в соответствии с плановым графиком. Другими словами, наиболее проблемными оказываются автомобили Lada Granta - самые доступные и самые популярные во всей линейке марки.

В компании добавили, что во время простоя рабочие будут получать 2/3 от среднего заработка. А решить проблему АвтоВАЗ надеется при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также группы Renault. Впрочем, прогнозы пока неутешительные - проблемы с поставками с предприятия "Bosch Самара" в Тольятти могут проявиться и на предпоследней неделе августа, которая начнется с 23 августа.

Напомним, на днях самые доступные light-версии Lada Granta уже подорожали на 11-22 тысячи рублей в зависимости от оснащения.