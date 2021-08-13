Ученые реконструировали географию передвижений мамонта по его бивню

Изотопное исследование окаменелости бивня помогло изучить передвижения одного самца мамонта на протяжении 28 лет его жизни. Ученые пришли к выводу, что живший в Арктике гигант за всю жизнь прошел расстояние, равное двум экваторам.

Животное, чей бивень исследовали, жило 17 тысяч лет назад на территории современной Аляски. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Как сообщили в пресс-службе университета Аляски в Фэрбенксе со ссылкой на директора музея Севера университета Аляски Пэта Дракенмиллера, каждый день жизни мамонта записан в его бивнях, примерно также, как жизнь дерева можно изучить по годичным кольцам.

Ученые распилили бивень вдоль и сгенерировали около 400 000 микроскопических точек данных с помощью лазера и других методов. Создать карту передвижения удалось с помощью изучения изменений элементов стронция и кислорода в слоях бивня.

Карту древней Аляски воссоздали благодаря грызунам: ученые сканировали их зубы из музейных коллекций, чтобы найти совпадения с показателями мамонта. Каждая мышка была найдена в конкретной области, а за свою жизнь путешествовала на небольшие расстояния, и таким образом ученые примерно поняли, как перемещался мамонт. С помощью карты и удалось вычислить, что за свою жизнь он смог преодолеть гигантское расстояние.

Также ученые поняли, что гигант начал путешествовать в 15 лет, тогда его, вероятно, изгнали из стада, а умер он от голода - в 28.

- В Арктике сейчас происходит много изменений, и мы можем использовать прошлое, чтобы увидеть, как будущее может сложиться для нынешних видов. Попытка раскрыть детективную историю жизни мамонтов - пример того, как наша планета и экосистемы реагируют на изменение окружающей среды, - говорят ученые.