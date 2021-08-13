Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух

В Воронежской больнице скончалась вторая пострадавшая от взрыва автобуса с пассажирами в центре города. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

- В БСПМ № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду, - написал губернатор. Из-за ЧП он прервал отпуск, занимается разбором обстоятельств трагедии и организации помощи пострадавшим.

По последним данным, в результате взрыва травмы получили 19 человек. Две женщины скончались, три человека находится в тяжелом состоянии, семерым госпитализация не потребовалась.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при перевозке пассажиров. Основной версией следствия является техническая неисправность взорвавшегося автобуса.