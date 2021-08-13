Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже

В качестве основной версии взрыва автобуса с пассажирами в Воронеже рассматривается техническая неисправность, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

- Версия теракта не рассматривается. Пострадавшую машину проверили взрывотехники ФСБ и не обнаружили следов поражающих элементов, которыми обычно снаряжают взрывные устройства, - рассказал источник.

После взрыва автобуса с пассажирами в Воронеже начались сплошные проверки общественного транспорта. Сотрудники профильного управления мэрии, отдела линейного контроля, автотранспортных предприятий осматривают машины перед выходом на линию и на конечных остановках.

- В пятницу на линию вышло порядка 800 единиц транспорта, ничего подозрительного и потенциально угрожающего не обнаружено. Наши сотрудники продолжают контроль, - рассказали в мэрии.

Напомним, около 21 часа четверга в центре автобуса взорвался автобус с пассажирами. Пострадали 19 человек, получившая тяжелые травмы девушка погибла. Возбуждено уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.