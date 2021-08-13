На приютившую истринских беглецов семейную пару завели дело

Следственный комитет пока официально эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Речь о статье 316 УК РФ - "Укрывательство преступлений", максимальная санкция по ней - до двух лет тюрьмы.

Приехавшие из Молдавии муж с женой эту квартиру в Подольске снимали. Пока следствие не располагает информацией о том, участвовали ли они в организации побега.

Сами беглецы даже выходили из квартиры, пусть и в масках. Их опознали местные жители и сообщили в полицию.

Некоторые СМИ назвали организатором побега Александра Мавриди, СК это пока не подтверждает. Фигурантов в деле о побеге теперь четверо - два сотрудника ИВС и супруги из Подольска. На свободе остаются еще двое из числа сбежавших - Мавриди и Александр Бутнар.