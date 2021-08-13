Новости

В Челябинске уровень сероводорода в воздухе вырос из-за пожаров в Якутии 09:48
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова 09:43
Названы самые востребованные вакансии будущего в России 09:38
Проценко назвал три главных симптома постковидного синдрома 09:37
В Крыму педагога вуза задержали за передачу взятки в 200 тысяч рублей 09:30
Структуры минобороны РФ и КНР установили побратимские отношения 09:17
Владимир Ефимов: Москва живет без "подушки безопасности" 09:14
В районах Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожаров в Мордовии 09:09
Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 получат по два миллиона 09:05
Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже 09:03
Финансист назвал способ защитить сбережения 08:57
СК показал видео с места взрыва воронежского автобуса 08:45
Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе 08:44
Рослесинфорг назвал объемы незаконной заготовки древесины 08:00
Битцевский лес не пострадает при реконструкции подстанции "Битца" 07:41
Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА 07:37
СМИ: УЕФА готов ввести потолок зарплат вместо финансового фэйр-плей 07:20
Доктор Павлова рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19 07:10
Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере 07:08
Сергей Шойгу в Китае наблюдает за совместными учениями РФ и КНР 06:54
В Приамурье обстреляли машину охотуправления, ранен инспектор 06:53
Ученые предупредили об опасности нахождения у вулкана Шивелуч 06:47
В США одобрено применение третьей дозы вакцин для лиц со слабым иммунитетом 06:40
Пятница в Москве станет самым холодным днем недели 06:05
В Хабаровском крае банковские работники похитили почти 20 млн рублей 06:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
13.08.2021 08:45
Рубрика: Происшествия

СК показал видео с места взрыва воронежского автобуса

Текст: Элина Труханова (Воронеж)

На месте взрыва автобуса в Воронеже работают криминалисты Главного управления криминалистики СК. Они оказывают практическую помощь для полного и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.

Взорвавшийся в Воронеже автобус не имел газового оборудования

По информации СК, точное количество пострадавших при взрыве в автобусе на улице Кольцовской в Воронеже устанавливается. Продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, будет назначен комплекс необходимых экспертиз.

Следственные органы СК по Воронежской области по результатам первоначального осмотра места происшествия возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Как ранее сообщала "РГ", в результате взрыва возле торгового центра "Галерея Чижова" погибла женщина, 18 человек пострадали.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова
Медики рассказали о состоянии выживших при падении Ми-8 на Камчатке
Депутат бундестага озвучил сроки запуска газопровода "Северный поток-2"
Талибы объявили о захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане
Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям