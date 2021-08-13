СК показал видео с места взрыва воронежского автобуса

На месте взрыва автобуса в Воронеже работают криминалисты Главного управления криминалистики СК. Они оказывают практическую помощь для полного и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.

По информации СК, точное количество пострадавших при взрыве в автобусе на улице Кольцовской в Воронеже устанавливается. Продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, будет назначен комплекс необходимых экспертиз.

Следственные органы СК по Воронежской области по результатам первоначального осмотра места происшествия возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Как ранее сообщала "РГ", в результате взрыва возле торгового центра "Галерея Чижова" погибла женщина, 18 человек пострадали.