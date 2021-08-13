После катастрофы с вертолетом на Камчатке приостановили турпоездки

Туристические полеты на Курильское озеро временно прекращены после крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщил журналистам губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Мы приняли решение вместе с заповедником приостановить турпоездки как минимум на выходные дни, - цитирует слова главы региона РИА Новости.

Экскурсии отменили, чтобы не мешать поисковым работам на месте ЧП.

Ранее в пресс-службе Минприроды РФ рассказали о том, что полеты в Кроноцкий заповедник по другим туристическим направлениям не прекратились.

Напомним, утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Спасти удалось восемь из них, в том числе двух членов экипажа.