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13.08.2021 10:17
Рубрика: Происшествия

Похитителя 12-летней девочки на Алтае помог задержать рыбак

Текст: Наталья Граф
36-летний рыбак из Онгуйдайского района Республики Алтай помог полиции поймать похитителя алтайской школьницы.

Сельчанин ловил рыбу неподалеку от села Курота и увидел на берегу реки мужчину, который показался ему похож на разыскиваемого преступника. Бдительный рыбак сообщил о подозрительном незнакомце в правоохранительные органы.

Фото: iStock
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- Выехавшие по сообщению гражданина участковый уполномоченный полиции и сотрудник уголовного розыска застали подозреваемого на одной из улиц села Курота, - сообщает МВД России по Республике Алтай.

Мужчина представился полицейским другим именем, рассказал, что приехал на Алтай собирать кедровые орехи и потерял паспорт. Однако при осмотре его личных вещей стражи порядка обнаружили документы алтайского похитителя. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Напомним, 40-летний житель Алтайского края был объявлен в федеральный розыск за похищение 12-летней девочки, которую на протяжении двух дней удерживал в подвале своего дома.

Школьница пропала 31 июля в Бийском районе Алтайского края. Ее вещи, велосипед и телефон был найдены на берегу реки Бия. Складывалось впечатление, что девочка утонула. Однако следователи продолжали отрабатывать все версии ее исчезновения. Спустя два дня девочка пришла домой сама. Оказалось, что ее подкараулил и похитил местный житель. К похищению ребенка он готовился долго и тщательно. Подвал на территории своего участка злоумышленник выкапывал несколько лет.

Но спустя два дня после похищения у преступника сдали нервы. Узнав о масштабах поисков девочки, он принял решение ее отпустить. Когда правоохранители пришли за ним, подозреваемый уже скрылся.

Сегодня утром полицейские передали задержанного прибывшим спецконвоем коллегам из Алтайского края.

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