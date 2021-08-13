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13.08.2021 15:21
Рубрика: Общество

Сильные ливни на территории Кубани продлятся до 16 августа

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На всей территории Кубани из-за сильных ливней до конца суток 16 августа действует экстренное предупреждение. Губернатор Вениамин Кондратьев провел в пятницу заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий стихии. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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- Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды, - сказал глава региона. - Есть угроза выхода рек из берегов. Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе - проводить эвакуацию жителей. Особое внимание - пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям.

По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится. Губернатор поручил главам районов задействовать все силы и средства, продолжить оповещение, а также приготовить пункты временного размещения.

Как ранее сообщала "РГ", на Кубани развернуты 16 пунктов временного размещения вместимостью более 1,5 тысячи человек.

В четырех муниципалитетах Краснодарского края - Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах - из-за непогоды ввели режим ЧС. В ближайшее время он будет объявлен еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

Сильные ливни шли всю ночь с 12 на 13 августа и местами продолжаются до сих пор. Таким образом, подтопленными оказались территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее трудная ситуация сложилась в Темрюкском районе, где подтоплены около 800 придомовых территорий.

По словам главы муниципалитета Федора Бабенкова, непогода затронула все поселения района, где выпало 173 миллиметров осадков.

- Угрозы для жизни людей нет, - отметил он. - Есть проблемы по транспортному сообщению. Принимаем решение о перекрытии дорог. Ситуация сложная, но контролируемая.

Сейчас сильные осадки - до 150 миллиметров - прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

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