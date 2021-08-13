Россияне назвали автомобили, которые чаще всего ломаются

Эксперты провели опрос и выяснили, автомобили из каких стран-производителей, по мнению российских водителей, ломаются чаще всего. 65% опрошенных отметили, что чаще всего поломки случаются в автомобилях из России, 40% - что из Китая.

Отличаются также частотой поломок, по мнению респондентов, французские автопроизводители - на них пришлось 10% всех ответов. 8% назвали часто ломающимися машины из Южной Кореи.

Также исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на ремонт своего автомобиля в год. Более половины (55%) опрошенных указали, что эта сумма составляет от 10 тысяч до 40 тысяч рублей.

Чаще всего россияне жаловались на прокол или износ шин. С этой проблемой приходилось сталкиваться 46% водителей. На втором месте разряженный аккумулятор (33%). Также часто отечественные автомобилисты сталкиваются с неисправностями в подвеске. Об этой проблеме заявили 25% респондентов. 24% сталкивали со скрипами и поломками внешних световых приборов.

Большинство водителей (48%) в среднем чинят машины раз в год. Около 27% опрошенных сталкиваются с поломками до трех раз в год, 12% - более четырех.

В исследовании "Авито Авто" приняли участие 6 500 автовладельцев из разных регионов страны.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие автомобили чаще всего меняют владельцев. Оказалось, что 4 и более собственников вписаны в ПТС автомобилей Lada - 29,2% в общем объеме реализации по итогам января-мая 2021-го. При этом лидерами по смене владельцев стали Lada Priora, Lada 114 Samara и Lada 110, в то время как доля более старых "семерок" и "девяток" с 4 и более собственниками на вторичном рынке оказалась меньше.

Среди иномарок, чаще всего меняющих хозяев в нашей стране, лидером оказалась Toyota (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС на вторичном рынке - 6%). Далее в рейтинге следуют Ford (доля - 4,9%), Volkswagen (4,7%) и Nissan (доля - 4,4%).