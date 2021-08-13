У новой Hyundai Creta появилась "умная" версия для России

Компания Hyundai сообщила о начале продаж новой версии Creta второго поколения. Исполнение Smart, как отмечает производитель, "совмещает в себе максимальное оснащение модели в комплектации Prestige, включая умные телематические сервисы Bluelink, с полным набором интеллектуальных систем безопасности Smart Sense".

Creta Smart оснащена двухлитровым 150-сильным двигателем, 6-диапазонным "автоматом" и системой полного привода HTRAC с функцией выбора режима движения.

Новинка на 90 тысяч рублей стоит больше, чем Creta Prestige с аналогичным силовым агрегатом: за кроссовер просят 1 990 000 рублей.

В эту сумму включены отделка салона эко-кожей тёмно-коричневого цвета (для Prestige она является опцией за 30 тысяч), уникальные колёсные диски на 17 дюймов, хромированная решётка радиатора и серебристые накладки на бамперы, но самое главное, Creta Smart получила комплекс Smart Sense в полном составе:

• адаптивный круиз-контроль (SCC),

• система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA),

• ассистент удержания автомобиля в полосе (LKA) и система удержания в центре полосы (LFA),

• система предотвращения фронтального столкновения на перекрестке (FCA-JT),

• система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA),

• система обзора слепых зон (BVM),

• система слежения за состоянием водителя (DAW),

• система безопасного выхода (SEW) и система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA).

Также при покупке новинки клиенту предоставляется трёхлетний период использования телематических сервисов Bluelink с возможностью подключения к управлению до пяти человек.

Плюс Creta Smart укомплектована всеми опциям, входящими в версию Prestige, включая аудиосистему с динамиками Bose, климат-контроль, мультимедиа с экраном 10.25 дюйма, беспроводную зарядку, подогревы и так далее.

Старт продаж Hyundai Creta второго поколения состоялся 26 июля 2021 года. Модель, кроме как с упомянутым силовым агрегатом, предложена с двигателем 1.6 литра мощностью 121 или 123 в зависимости от типа привода. Цены стартуют от 1 199 000 рублей.