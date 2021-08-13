УАЗ рассказал о перспективах гибридных моделей

В 2018 году Ульяновский автозавод представил прототип "Профи" с гибридным двигателем. Тогда сообщалось о том, что такая машина появится в 2020-2021 годах. "Российская газета" выяснила у пресс-службы УАЗа, стоит ли ожидать выход гибридных моделей.

Автомобили с гибридной силовой установкой увидят свет ещё не скоро. Пока для УАЗа на российском рынке актуальны машины с бензиновыми и с газо-бензиновыми моторами.

"Безусловно, альтернативные типы привода никто со счетов не списывает. Но в нынешних реалиях компания делает ставку на более традиционные виды топлива, в частности CNG, применяемом в газо-бензиновых модификациях УАЗ", - ответили "РГ" в УАЗе.

Напомним, в начале августа стартовали продажи внедорожника "Патриот" и грузовичка "Пикап" в версии CNG. Экономичные модификации моделей способны работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане).

Что касается рабочего образца гибридного "Профи", то он оснащается 2,3-литровым бензиновым двигателем (131 л.с. и 214 Нм), 6-ступенчатым "автоматом", электромотором (126 л.с. и 288 Нм) и аккумуляторной батареей.

Экспериментальный грузовик может двигаться в трёх режимах - электрическом, бензиновом, смешанном. На одном топливном баке "Профи-гибрид" проезжает до 855 км. При движении на чистой электротяге запас хода достигает 74 км. Средний расход топлива составляет 7,6 л. на 100 км, разгон до "сотни" - 10,7 с.