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Вышел "клюквенный" клип нового проекта участников Little Big

Новости
    13.08.2021, 13:51
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SLAVA MARLOW Фото: youtube.com/ SLAVA MARLOW
Фото: youtube.com/ SLAVA MARLOW

Клипография российского музыкального коллектива-чемпиона Little Big полнится свежим пунктом: на официальном YouTube-канале группы опубликован очередной ролик.

Фото: www.kinopoisk.ru
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В данном случае мы наблюдаем трек старого обряда "Ой да на рейве" сайд-проекта LB "Ильич да Софья" при участии Slava Marlow. В нем разного рода домашний скот, мелкий и покрупнее, колбасится под незатейливые лупы с народным акцентом.

Ильич да Софья - это, как знаем, фронтмены Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская. "Ой да на рейве" - дебютный сингл предприятия.

Параллельно на канале Славы Марлоу презентована другая версия видео - с иным визуальным рядом, значительно более развесистым насчет клюквы. Там лапти, матрешки, пляшущие в виде опричной гусеницы (ну, почти) медведя - словом, очень экспортно.

Несколько дней назад вышел клип основного проекта на песню "Усы", записанную совместно с победительницей "Евровидения-2018" Неттой.

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