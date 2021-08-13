Вышел "клюквенный" клип нового проекта участников Little Big

Клипография российского музыкального коллектива-чемпиона Little Big полнится свежим пунктом: на официальном YouTube-канале группы опубликован очередной ролик.

В данном случае мы наблюдаем трек старого обряда "Ой да на рейве" сайд-проекта LB "Ильич да Софья" при участии Slava Marlow. В нем разного рода домашний скот, мелкий и покрупнее, колбасится под незатейливые лупы с народным акцентом.

Ильич да Софья - это, как знаем, фронтмены Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская. "Ой да на рейве" - дебютный сингл предприятия.

Параллельно на канале Славы Марлоу презентована другая версия видео - с иным визуальным рядом, значительно более развесистым насчет клюквы. Там лапти, матрешки, пляшущие в виде опричной гусеницы (ну, почти) медведя - словом, очень экспортно.

Несколько дней назад вышел клип основного проекта на песню "Усы", записанную совместно с победительницей "Евровидения-2018" Неттой.