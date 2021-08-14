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14.08.2021 14:57
Рубрика: Власть

Путин заявил о беспрецедентных пожарах и паводках в России

Текст: Кира Латухина
Природные бедствия в некоторых районах страны - беспрецедентны, на юге выпадает месячная норма осадков, а Сибирь и Дальний Восток охватили лесные пожары. Нужно системно заниматься климатической повесткой, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России, которое он провел в режиме видеоконференции.

"Совсем недавно в Челябинской области говорили о ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями, - заметил Владимир Путин. - Сегодня придется вернуться к вопросам подобного рода, и прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае".

Фото: МЧС России/ТАСС
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"Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер", - оценил президент. "На юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке так сложились природные атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись", - привел он пример. "Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой", - заявил Путин и пока предложил остановиться на неотложных, экстренных задачах.

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