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14.08.2021 19:45
Рубрика: Происшествия

Подтопления на курортах Кубани не напугали туристов

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Российские туроператоры рассказали, как туристы отнеслись к разгулявшейся в Краснодарском крае непогоде. В Сочи и Анапе закрыли все пляжи из-за мощных ливней, в некоторых курортных населенных пунктах по всему побережью Черного моря оказались размыты прибрежные районы, а в море ходят смерчи. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, даже такие условия не напугали отдыхающих.

Фото: Ольга Бухарова / РГ
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- Мы отдыхали на Красной Поляне, сейчас сами находимся в приморском кластере Сочи. Ситуация тут спокойная. Да, идет сильный дождь местами, но никакой глобальной катастрофы нет. Единственное - цвет у моря темный. Отели не подтоплены. Возможно, есть повреждения у гостиниц, которые находятся в низинах, но достоверных данных об этом пока нет, - рассказала АТОР директор по стратегическому развитию одной из туристических компаний Маргарита Назарова.

Клиенты нескольких опрошенных компаний настроены на отдых с оптимизмом. Прерывать поездки никто не стал, люди просто пережидают дождь в отелях, а вместо купания принимают солнечные ванны и прогуливаются по берегу.

Также не отказываются от поездок и те путешественники, которые вскоре планируют посетить курорты Краснодарского края. Люди не планируют уезжать досрочно или отменять свои путешествия.

Как сообщалось ранее, в 14 районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за проливных дождей. Например, в Темрюке и Анапе за сутки выпала годовая норма осадков. На борьбу с последствиями стихии сейчас брошены все возможные силы региона.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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