США: Талибы могут изолировать Кабул в течение 72 часов

Кабул может быть полностью окружен боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) уже в течение следующих 72 часов, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Именно с этим, по информации телеканала, связана срочность, с которой сотрудники посольства США в Афганистане уничтожают документы, а также - ускоренная переброска в Кабул 3-тысячного контингента американских войск.

Ранее 13 августа "Талибан" выступил с обращением, пообещав, что не будет представлять никакой угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в исламской республике членов иностранных дипломатических миссий и международных организаций.